Азербайджанцы Европы обвинили армянское лобби в обмане международной общественности

БАКУ /Trend/ - Конгресс азербайджанцев Европы 13 августа в Гааге провели пресс-конференцию, посвященную попыткам армянского лобби ввести в заблуждение мировое сообщество.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, на пресс-конференции в Международном медиацентре Nieuwspoort присутствовали приглашенные со всей Европы журналисты и ряд официальных лиц.

Выступая на мероприятии, президент Конгресса Сахиль Гасымов сказал, что, несмотря на пандемию и чрезвычайно жаркую погоду в Европе, возникла большая необходимость в проведении пресс-конференции. Причина в том, что армяне, вероломно атаковавшие государственную границу в направлении Товузского района Азербайджана, распространили в мировых СМИ выдуманную и ложную информацию об этих военных провокациях. Однако, уже ни у кого нет сомнений в том, что вооруженные силы Армении, надеясь на своих покровителей, атаковали госграницу Азербайджана, совершив военную провокацию.

Кроме того, в различных городах Европы и Америки азербайджанцы, справедливо протестовавшие против оккупационной и агрессивной политики Армении в отношении нашей страны, подверглись нападениям армянских провокаторов на почве этнической ненависти. Было отмечено, что у Конгресса есть факты, улики и доказательства преступных действий, совершенных армянами против наших соотечественников.

"Армянское лобби и журналисты, несмотря на полное разоблачение Армении, до сих пор пытаются запутать мировую общественность информационными провокациями и лживыми вбросами. Это недопустимо. Потому что 20 процентов азербайджанских земель уже почти 30 лет как оккупированы Арменией. Несмотря на признание территориальной целостности Азербайджана со стороны ООН, международных организаций и мирового сообщества, требований немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий нашей страны, нагорно-карабахский конфликт до сих пор не урегулирован, говорится в заявлении Конгресса азербайджанцев Европы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)