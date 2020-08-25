Президент Ильхам Алиев наградил Анатолия Торкунова орденом "Достлуг"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Анатолия Васильевича Торкунова орденом "Достлуг" за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей в сфере образования между Азербайджаном и Россией.