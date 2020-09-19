Использующие Тофига Ягублу в своих политических целях до конца пытались манипулировать ситуацией вокруг него - депутат

БАКУ /Trend/ - Использующие Тофига Ягублу в своих политических целях до конца пытались манипулировать ситуацией вокруг него.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

"Хотя эти лица и пытались представить все так, словно хотели освобождения Тофига Ягублу, их настоящая цель заключалась не в этом. Их интересовали личные политические интересы, а не судьба и здоровье гражданина", - сказал он.

Бабаоглу отметил, что изменение меры пресечения в отношении Тофига Ягублу показало, что азербайджанское государство традиционно заинтересовано в обеспечении гуманной политики.

"А это означает, что жизнь, здоровье каждого гражданина крайне ценны для азербайджанского государства", - сказал он.

Депутат добавил, что изменение меры пресечения в отношении Ягублу является гуманным решением: "И мы все приветствуем это решение. Однако, к сожалению, лица, манипулирующие ситуацией в собственных интересах, пытаются утверждать, что данное решение было принято в результате их "давления". Реальность же заключается в том, что решение по изменению меры пресечения Тофигу Ягублу связано именно с проводимой государством политикой гуманизма, и это достойно высокой оценки".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)