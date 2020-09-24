В Азербайджане расширены полномочия Государственного агентства по туризму и АПБ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственном агентстве по туризму Азербайджана".

Согласно указу, Агентство будет осуществлять контроль над соблюдением требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов субъектами предпринимательства, занятыми в сфере туризма и гостиниц (в том числе другие объекты гостиничного типа), а также их должностными лицами.

Другим указом Президента Ильхама Алиева внесены изменения в "Положение об Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно указу, Агентство будет осуществлять контроль над соблюдением требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов субъектами предпринимательства, занятыми в сфере общественного питания, а также их должностными лицами.