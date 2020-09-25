Израильский политик: Азербайджан — хороший друг Израиля

БАКУ / Trend / - Израиль считает, что дружба между Азербайджаном и Израилем очень важна, и считает Азербайджан хорошим другом Израиля, сказал Trend израильский политик Одед Форер, комментируя перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.

«Что касается экономики и торгово-экономических вопросов, мы рассматриваем Азербайджан как очень важный рынок», - сказал политик.

Форер полагает, что обе страны могут углубить экономические отношения и создать хорошие условия для взаимовыгодного торгового сотрудничества.

«Многие уроженцы Азербайджана, проживающие в Израиле, помогают нам развивать культурные и деловые отношения между странами. И мы надеемся, что эти отношения будут только углубляться. Мы считаем это очень важным для нашего сотрудничества», - отметил Форер.

Политик также отметил, что связь между Азербайджаном и Израилем может быть выгодна для обеих сторон.

Касаясь перспектив развития двусторонних отношений, политик сказал, что обе страны также могут развивать сотрудничество в сфере образования.

«Это может стать еще одной возможностью для внедрения инноваций и новых направлений сотрудничества между Израилем и Азербайджаном», - отметил израильский политик.

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