Обстрел Арменией гражданского населения, стратегических и социальных объектов Азербайджана является международным преступлением - ученый-юрист (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Обстрел армянскими вооруженными силами гражданского населения Азербайджана, а также Мингячевирской ГЭС, трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), имеющего важное значение в обеспечении энергетической безопасности Европы, других гражданских объектов Азербайджана считается международным преступлением.

Об этом в пятницу сказал Trend доктор юридических наук, профессор Габиль Гурбанов.

По его словам, в результате обстрела гражданских инфраструктурных объектов вооруженными силами Армении погибли 31, ранены 154 мирных азербайджанских жителя, нанесен крупный ущерб более чем 909 жилым домам, в том числе, 133 гражданским объектам, личному автотранспорту населения, уничтожено большое количество крупного и мелкого рогатого скота.

Гурбанов отметил, что в 1949 были приняты 4 Женевские конвенции: «В п.18 Женевской конвенции указано, что ни при каких обстоятельствах стороны конфликта не должны подвергать артиллерийскому обстрелу места компактного проживания населения. Захватническая Армения, не соблюдая никаких норм и принципов международного права, грубо нарушает обязательства, возложенные на нее Женевскими конвенциями, продолжает наносить крупный ущерб, обстреливая мирное население, гражданские объекты и хозяйства. В основном армянские войска целятся по крупным населенным пунктам и находящимся в них гражданским объектам - райцентры, сельские центры, больницы, школы, детские сады».

Юрист напомнил, что позиция Армения, которую она занимает, начиная с 1987-1988 годов, и каждый предпринимаемый ею шаг направлен на применение насилия, запрещенного международным правом. До сегодняшнего дня армянская сторона не предприняла ни одного реального шага по решению конфликта, пыталась просто создать видимость урегулирования, имитацию. В соответствии со ст. 38 Устава ООН, противостоящие в конфликте стороны должны решать его в ходе переговоров примирения, арбитражных и судебных процессов и другими мирными средствами: «Мирное решение конфликтов без угроз и применения насилия стало одним из ключевых принципов современного международного права. Прибегать к военным действиям и другим средствам насилия для решения международных конфликтов - противоправное действие. Согласно Уставу ООН, государства - члены организации должны решать имеющие место между ними международные споры и конфликты только мирным путем, без угрозы для мира, безопасности и справедливости, объективно учитывая требования и интересы сторон и третьих государств. Этот принцип, ставший обязательством для всех государств, отражен в Декларации о принципах международного права, принятым Генеральной ассамблеей ООН в 1970 году».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)