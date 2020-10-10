Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры

БАКУ /Trend/ - Мы хорошо знаем, что и когда надо делать. Поэтому сегодня наша успешная операция привела к большим результатам. Я знаю, что, когда и как надо делать. Азербайджанский народ верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры, уверенно управляю нашей страной во всех сферах, в том числе в области армейского строительства.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Хочу коснуться еще одного вопроса. Азербайджанский народ неоднократно слышал от посредников, руководителей некоторых международных организаций, что этот конфликт не имеет военного разрешения. А я говорил, что не согласен с этим тезисом, и я оказался прав, я! Вот уже около тридцати лет ведутся переговоры. Что-то сдвинулось с места? Вернули нам хоть один сантиметр земли путем переговоров? Заставили агрессора выйти с наших земель, выполнить резолюции Совета Безопасности ООН? Нет. А как сейчас решается этот вопрос? Разве это не военный путь? Этот вопрос решается именно военным путем. Военным, а затем – политическим. Если бы не было этой операции, если бы мы не нанесли агрессору необходимые удары, не преподнесли ему урок, разве они сейчас побежали бы в Москву на переговоры?! Сидели бы, довольные собой, и говорили, что не отдаем земли. Мы вынудили их. Мы привели их в такое состояние, что сейчас они ищут, где бы спрятаться, и не находят. Сидят, как мыши, набрав в рот воды. Куда же подевалось твое упрямство?! Где твое высокомерие?! Где твой «героизм»?! Ты говорил, что «Карабах – это Армения». Карабах – это Азербайджан. Это должны знать все, в том числе те, кто возглавляет сегодня Армению», - сказал глава государства.