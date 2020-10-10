Президент Ильхам Алиев: Безопасность должна обеспечиваться политическим путем

Политика 10 октября 2020 03:38 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Безопасность должна обеспечиваться политическим путем

БАКУ /Trend/ - Безопасность должна обеспечиваться политическим путем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Sky News.

«аша территориальная целостность признается всем миром. Все страны признают территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах. Позиция Армении на самом деле опять же была поводом. Называя эти семь районов вокруг Нагорного Карабаха зоной безопасности, они использовали это как повод, для того, чтобы удерживать их под оккупацией. Однако сегодняшнее противостояние показывает, что в современном мире нет зоны безопасности. Современное военное оборудование не обеспечивает безопасность даже на больших расстояниях. Безопасность должна обеспечиваться политическим путем. Поэтому мы всегда говорили, что политическое решение обеспечит гарантии безопасности для всех сторон – азербайджанцев, армян, других национальностей, проживающих на этой территории. В основных принципах, которые Армения отказалась поддержать, ясно указано, как будут возвращаться земли. На первом этапе должны быть возвращены пять азербайджанских районов, расположенных в юго-восточной части Нагорного Карабаха, затем – два азербайджанских района, расположенных между Нагорным Карабахом и Арменией. После этого азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах. Азербайджанское население Нагорного Карабаха составляло 25 процентов, их права тоже должны быть обеспечены. Они возвращаются в места проживания – древний город Шуша и другие места, и мы восстанавливаем нормальные коммуникации. Мы восстанавливаем контакты между народами. Уверен, что люди постепенно помирятся. Это – план посредников, который мы поддерживаем», - сказал глава государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Названы объемы перевалки нефти между портами Казахстана и Азербайджана
Названы объемы перевалки нефти между портами Казахстана и Азербайджана
В Туркменистан будут поставлены новые автобусы
В Туркменистан будут поставлены новые автобусы
Две новые российские авиакомпании смогут совершать полеты в Туркменистан
Две новые российские авиакомпании смогут совершать полеты в Туркменистан
Loading Bars
Лента новостей
Лавров: Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении приняли совместный документ по итогам консультаций Политика 03:52
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим урегулирования, а не имитации, хотим не пустых слов на протяжении еще 30 лет Политика 03:47
Президент Ильхам Алиев: Для нас это Отечественная война Политика 03:44
Президент Ильхам Алиев: Люди армянского происхождения в Нагорном Карабахе являются заложниками тамошнего криминального режима Политика 03:42
Президент Ильхам Алиев: Безопасность должна обеспечиваться политическим путем Политика 03:38
США подписали соглашение с AstraZeneca о разработке лекарства от COVID-19 США 03:28
Трамп подтвердил, что выступит на предвыборном митинге 12 октября США 03:07
Президент Ильхам Алиев: Мандат посредников заключается не во вмешательстве на местах, а в создании условий для поиска пути урегулирования Политика 02:46
Президент Ильхам Алиев: Если премьер-министр Армении спустится с небес на землю, то мы готовы к переговорам Политика 02:41
Президент Ильхам Алиев: Посредничество МГ ОБСЕ привело к тому, что сегодня происходит Политика 02:36
В Польше восстановили масочный режим из-за COVID-19 Европа 02:34
Президент Ильхам Алиев: Посмотрите интернет, посмотрите документы. И вы увидите, кто говорит правду, а кто лжет Политика 02:31
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Азербайджане проживают тысячи армян, а из Армении изгнаны все азербайджанцы Политика 02:29
Президент Ильхам Алиев: Наша цель – защитить наш народ, страну и отстоять наше право жить на своей земле Политика 02:22
Президент Ильхам Алиев: Франция - это страна, которая оказывает Армении наибольшую поддержку Политика 02:22
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане есть не только турецкое, но и русское, израильское, белорусское, украинское оружие Политика 02:15
В Бразилии вторые сутки фиксируют более 27 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 02:15
Президент Ильхам Алиев: Турция оказывает нам поддержку, но это – политическая, дипломатическая поддержка Политика 02:11
Народная артистка СССР София Ротару посвятила клип Азербайджану (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 01:44
Байден потратил на предвыборную кампанию более $500 млн с начала года США 01:27
Теннисист Джокович в третий раз встретится с Надалем в финале Открытого чемпионата Франции Спорт 00:49
В Москве за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом Россия 00:23
Президент Ильхам Алиев: В июле мы могли спокойно перейти на территорию Армении Политика 00:15
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанские солдаты находятся в дозоре в окопах, вырытых армянами на наших оккупированных землях Политика 00:13
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что азербайджанский народ одобряет мои слова. Мы будем гнать их до конца Политика 00:08
Президент Ильхам Алиев: Мы вернем наши земли – мирным или военным путем Политика 00:04
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры Политика 00:01
Президент Ильхам Алиев: Пашинян стал персонажем анекдотов Политика 9 октября 23:58
Президент Ильхам Алиев: Обращаясь к азербайджанскому народу, говорю: мы вернем наши земли Политика 9 октября 23:56
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Sky News" (ФОТО) Политика 9 октября 23:52
Президент Ильхам Алиев: Мы не претендуем на землю других стран, но и свою землю никому не отдадим Политика 9 октября 23:51
Президент Ильхам Алиев: Мы, возможно, в последний раз даем оккупантам шанс – покиньте наши земли Политика 9 октября 23:47
Президент Ильхам Алиев: Уничтожено большое количество военной техники ВС Армении Политика 9 октября 23:42
В работе Facebook произошел сбой В мире 9 октября 23:41
Президент Ильхам Алиев: Нет вопроса статус-кво, исчерпан. Я изменил статус-кво, изменил! Политика 9 октября 23:37
Минобороны: Армения целенаправленно совершила провокацию на государственной границе Политика 9 октября 23:35
Президент Ильхам Алиев: Единственный путь спасения вражеской страны – покинуть наши земли Политика 9 октября 23:28
Президент Ильхам Алиев: Никакая сила в мире не сможет заставить нас свернуть со своего пути Политика 9 октября 23:28
Президент Азербайджана: Как с точки зрения материально-технического оснащения, так и боевой подготовки азербайджанская армия сегодня имеет полное преимущество Политика 9 октября 23:27
Президент Ильхам Алиев: Любой военный специалист может видеть, что сегодня азербайджанская армия добилась победы на поле боя Политика 9 октября 23:26
Twitter ввел дополнительные ограничения в преддверии выборов в США В мире 9 октября 22:59
ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения коронавирусом в мире за сутки В мире 9 октября 22:33
Государства-члены Движения неприсоединения выразили свою солидарность с Азербайджаном - Заявление Политика 9 октября 22:02
МИД: Под видом гуманитарной помощи осуществляется доставка оружия в Армению Политика 9 октября 21:44
Интервью Президента Ильхама Алиева транслировалось в передаче «The Connect World» телеканала CNN International (ФОТО) Политика 9 октября 21:43
Международный центр мугама поддержал Вооруженные силы Азербайджана Социум 9 октября 21:29
Азербайджанской армии хватило 10 дней, чтобы развеять миф о "сильной армии", созданный армянами за 30 лет Политика 9 октября 21:28
Освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 21:13
Генпрокуратура добыла важнейшие доказательства участия наемников в военных преступлениях Армении против Азербайджана Политика 9 октября 21:03
Члены азербайджанской диаспоры во всем мире включились в борьбу против армянской агрессии Политика 9 октября 20:53
В результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении в Геранбое и Тертере ранены еще два гражданских лица Общество 9 октября 20:52
В результате ракетного обстрела Агдама ранены 4 гражданских лица - Генпрокуратура Азербайджана Общество 9 октября 20:52
Уничтожена выведенная на огневые позиции бронетехника ВС Армении - минобороны (ВИДЕО) Политика 9 октября 20:46
Полиция эвакуировала 5 тысяч человек из-за лесного пожара на севере Израиля Израиль 9 октября 20:21
Обстрелы ВС Армении вызвали пожары на гражданских объектах Азербайджана - МЧС Происшествия 9 октября 19:53
В движении уничтожен военный автомобиль ВС Армении, перевозивший 25 человек — минобороны (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 19:46
Обращение Президента Ильхама Алиева к народу вызвало в Европе широкий резонанс - Маиса Гюндогду на площадке Baku Network (ВИДЕО) Политика 9 октября 19:44
Война идет и в информационном пространстве — депутат Милли Меджлиса Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 19:35
В период военного положения в Азербайджане запрещено использование гражданских дронов Политика 9 октября 19:27
Уничтожена РСЗО "Прима" ВС Армении (ВИДЕО) Политика 9 октября 19:20
В результате армянских провокаций убит 31, получили ранения 168 мирных граждан Азербайджана Общество 9 октября 19:18
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) Спорт 9 октября 19:13
Компания BOS Shelf перечислила 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 18:43
Совет печати Азербайджана выступил с заявлением в связи с визитами зарубежных журналистов в Нагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 18:35
Освобожденное от оккупации село Суговушан Тертерского района (ВИДЕО) Политика 9 октября 18:26
Азербайджан одерживает дипломатическую и военную победу над Арменией – администрация Президента Турции Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 18:23
Названы объемы перевалки нефти между портами Казахстана и Азербайджана Бизнес 9 октября 18:05
Первая независимая факторинговая компания Азербайджана разместила облигации на БФБ Финансы 9 октября 17:57
ВБ: В 2022 году профицит чистых финансовых обязательств платежного баланса Азербайджана составит 1,2% Финансы 9 октября 17:56
Raiffeisen Bank продолжает мониторинг туркменского финансового рынка Финансы 9 октября 17:52
Гражданское общество Антальи выразило поддержку Азербайджану Политика 9 октября 17:50
Джизакский политехнический институт в Узбекистане закупит солнечный коллектор Тендеры 9 октября 17:49
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении началась в Москве Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 17:49
В Туркменистан будут поставлены новые автобусы Транспорт 9 октября 17:46
Шотландский депутат обратился в британский МИД в связи с провокациями ВС Армении Политика 9 октября 17:43
Ракета, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, уничтожена в воздухе Политика 9 октября 17:42
Текущее положение дел в нагорно-карабахском конфликте является результатом провокационных действий со стороны Армении - американский аналитик Ирина Цукерман на площадке Baku Network (ВИДЕО) Экспертный совет 9 октября 17:38
В Баку будут созданы спецполосы для общественного транспорта Общество 9 октября 17:36
Предчувствие скорого конца толкает Пашиняна к диктатуре Политика 9 октября 17:33
Уничтожены средства радиоэлектронной борьбы ВС Армении - Минобороны (ВИДЕО) Политика 9 октября 17:30
До конца 2027 года планируется строительство новой автомагистрали Баку-Сумгайыт Экономика 9 октября 17:29
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Гадрут и несколько сел Политика 9 октября 17:27
Бренд UNEC признан еще одним европейским государством Общество 9 октября 17:25
Внимание! Армянские провокации продолжаются — ЗВУКОЗАПИСЬ Общество 9 октября 17:18
Пашинян сдался Президенту Ильхаму Алиеву Политика 9 октября 17:17
Грузинские банки готовы пересмотреть вопрос о реструктуризации кредитов для турсектора Финансы 9 октября 17:14
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) Политика 9 октября 17:10
ЕС обсудит 12 октября нагорно-карабахский конфликт Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 16:54
К 2040 г. увеличится суточная потребность в воде Баку и Абшеронского полуострова Общество 9 октября 16:47
Узбекско-китайское СП Asia Trans Gas закупит фильтр топливного газа Тендеры 9 октября 16:41
Таты Азербайджана: Все мы солдаты своей страны! – историк Самир Новрузов Социум 9 октября 16:39
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении 2-х иностранных граждан, способствующих армянским оккупантам Политика 9 октября 16:34
К 2040 г. число станций бакинского метрополитена увеличится вдвое Общество 9 октября 16:23
К 2040 г. численность населения Баку может достигнуть 3,17 млн человек Общество 9 октября 16:18
Уничтожено множество РСЗО "Град" ВС Армении — минобороны (ВИДЕО) Общество 9 октября 16:10
Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 9 октября 16:07
Азербайджанцы Иордании осудили провокационные действия Армении Политика 9 октября 16:03
На торговой платформе Bloomberg пройдет аукцион Центробанка Азербайджана Финансы 9 октября 15:56
В январе-сентябре Турция сократила объемы экспорта добывающей промышленности Турция 9 октября 15:55
Мэр Кирьят-Бялика: Азербайджан всегда был примером толерантности (ФОТО) Общество 9 октября 15:54
Все новости