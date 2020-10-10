Президент Ильхам Алиев: Безопасность должна обеспечиваться политическим путем

БАКУ /Trend/ - Безопасность должна обеспечиваться политическим путем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Sky News.

«аша территориальная целостность признается всем миром. Все страны признают территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах. Позиция Армении на самом деле опять же была поводом. Называя эти семь районов вокруг Нагорного Карабаха зоной безопасности, они использовали это как повод, для того, чтобы удерживать их под оккупацией. Однако сегодняшнее противостояние показывает, что в современном мире нет зоны безопасности. Современное военное оборудование не обеспечивает безопасность даже на больших расстояниях. Безопасность должна обеспечиваться политическим путем. Поэтому мы всегда говорили, что политическое решение обеспечит гарантии безопасности для всех сторон – азербайджанцев, армян, других национальностей, проживающих на этой территории. В основных принципах, которые Армения отказалась поддержать, ясно указано, как будут возвращаться земли. На первом этапе должны быть возвращены пять азербайджанских районов, расположенных в юго-восточной части Нагорного Карабаха, затем – два азербайджанских района, расположенных между Нагорным Карабахом и Арменией. После этого азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах. Азербайджанское население Нагорного Карабаха составляло 25 процентов, их права тоже должны быть обеспечены. Они возвращаются в места проживания – древний город Шуша и другие места, и мы восстанавливаем нормальные коммуникации. Мы восстанавливаем контакты между народами. Уверен, что люди постепенно помирятся. Это – план посредников, который мы поддерживаем», - сказал глава государства.