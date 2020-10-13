БАКУ/Trend/ - На имя минобороны Азербайджана открыты поддельный Telegram канал и аккаунт в Instagram, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

"Мы призываем граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на этот фейковый канал (https://t.me/azerbaycan_mudafie_nazirliyi) и аккаунт (https://www.instagram.com/mudafie.nazirliyi).

Сообщаем вам, что официальный Telegram канал и аккаунт в Instagram Министерства Обороны Азербайджанской Республики находятся по следующим ссылкам:https://t.me/Azerbaijan_MOD, https://www.instagram.com/azerbaijan_mod", - сообщает министерство.