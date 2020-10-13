Армянская сторона постоянно подвергает обстрелу 2 поселка и 8 сел Агдама - ИВ

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении продолжают подвергать обстрелу населенные пункты Агдама.

Об этом во вторник сказал Trend замглавы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев.

Он сообщил, что со вчерашней ночи подразделения ВС Армении подвергают артобстрелу поселки и села района.

"Постоянно обстреливаются поселки Дорйол-1 и Тезекенд, а также села Тезекенд, Гарванд, Чеменли, Сарыджали, Ахмедагалы, Мирашелли, Афатли и Гарадаглы района. В настоящее время населенные пункты также подвергаются артобстрелам. Сильно повреждены дома и другие объекты в населенных пунктах. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - добавил Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)