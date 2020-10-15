Ни о каком высоком моральном духе в армянской армии говорить нельзя - армяновед

Политика 15 октября 2020 19:39 (UTC+04:00)
Ни о каком высоком моральном духе в армянской армии говорить нельзя - армяновед

БАКУ /Trend/ - Армянская агрессия, которая на протяжении многих лет являлась ужасным кошмаром для Южного Кавказа, в частности для Азербайджана, вызывала в регионе большие бедствия. В конце концов, серьезные последствия необоснованных территориальных претензий и политики этнической чистки Армении начинают осознавать и в обществе этой страны.

Об этом в четверг сказал Trend, заведующий отделом "Армяноведение" Института Кавказоведения НАНА, доктор исторических наук Гасым Гаджиев.

По его словам, недавние военно-политические действия Армении показали, что эта страна является террористическим и агрессивным государством.

"Ясно то, что армянские идеологи, которые в свое время создали террористические партии и организации, воздвигли памятник Нжде, служившему фашизму, и продвигали его "идеи", шаг за шагом затаскивают свой народ в пропасть. Они также стали источником опасности для региона, в котором живут. В отличие от других стран региона, Армения заняла сепаратистскую позицию, проводила агрессорскую политику с необоснованными территориальными претензиями и для этого прибегла к терактам. Армения, якобы беспокоясь "экономическим и моральным кризисом", который будто переживали в Нагорно-Карабахской автономной области армяне, создала искусственную нагорно-карабахскую проблему, тем самым обрекая их на мучения.

Граждане Армении, считающие проживающее в Нагорном Карабахе армянское население "второсортными армянами", для реализации своих этнополитических амбиций нанесли тяжелый удар как по ним, так и по местному азербайджанскому населению. В карабахской войне, развязанной Арменией, погибли тысячи ни в чем не повинных людей, а сотни тысяч людей стали беженцами и вынужденными переселенцами", - отметил Гаджиев.

Историк сказал, что несмотря на неоднократные попытки урегулирования конфликта, этого не произошло из-за деструктивной позиции Армении. Эта страна не допустила восстановление мира и справедливости. Напротив, принятие правительством Армении милитаристского бюджета привело к дальнейшему обострению социальных проблем, стоящих перед страной, и к усугублению социального кризиса.

"К примеру, шестая часть бюджета Армении была потрачена на армию. Это достаточно крупная сумма. Если на армию выделяют более 15% бюджета, это уже результат милитаристского мышления. Продолжение этих процессов показало, что Армения не покинет оккупированные территории и продолжит враждебное отношение к Азербайджану. Не вызывало сомнений, что продолжение подобных проблем приведет к углублению социального кризиса.

Пытаясь скрыть реальную социальную ситуацию, руководители Армении пытались делать воинственные заявления и выдумать политическую сказку для армянского общества. Они не учли того, что при годовом военном бюджете в 380 миллионов долларов содержать боеспособную и оснащенную самым современным вооружением армию просто невозможно. Для всего этого в первую очередь требуются большие финансовые средства. Также известно, что ни о каком высоком моральном духе в армянской армии говорить нельзя. Состоятельные семьи подкупают офицеров, платят им большие суммы денег, чтобы они не отправляли их детей на передовую. В этой ситуации, наряду с общественностью, и сами офицеры опасались возобновления боевых действий. Правительство Армении знало, что общество крайне недовольно положением в вооруженных силах, молодежь не хочет поступать в военные училища", - сказал Гасым Гаджиев.

По его словам, коррупция и беззаконие в вооруженных силах Армении держат общество в крайне напряженном состоянии. Общество все чаще обвиняет руководителей Армении в непрофессионализме.

"Наконец, армянское общество отреагировало на заявления пришедшего к власти после уличной революции премьер-министра Никола Пашиняна массовым отъездом из страны. Заявления официальных лиц Армении также свидетельствовали о том, что они с недоверием относятся к завтрашнему дню, видя сегодняшние проблемы, они не строят планов на будущее. Люди были вынуждены жить в панике".

Ситуация в оккупированном Арменией нагорно-карабахском регионе Азербайджана, который находится в тяжелом экономическом и социальном положении, также ухудшилась. Не имея возможности решить эти проблемы, руководство Армении предпринимает различные маневры для выхода из ситуации, насильно переселяя людей в эти районы. Это привело к негативному отношению в армянском обществе.

Армения пыталась сохранить такую ​​ситуацию, сделать оккупацию нормой, не допуская возвращения азербайджанского населения, изгнанного с родных земель. Состояние войны между Арменией и Азербайджаном, а также ее географическое положение, неспособность построить демократическое правовое государство привели к де-факто кризису государственности в этой стране.

Достаточно сказать, что за время правления бывшего президента Сержа Саргсяна количество небоевых смертей в армии увеличилось в семь раз. Ситуация с продовольственным обеспечением в армии достигла такого пика, что информацию об отравлениях в войсках скрывать не удавалось", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что несмотря на сегодняшние заявления армянской стороны о высоком уровне боевого духа и патриотизма в армии, на самом деле это пропагандистская ложь. Потому что патриотический дух армянского солдата, оккупировавшего землю соседней страны, и азербайджанского солдата, освобождающего свои земли, не может быть одинаковым. Поэтому патриотизм и боевой дух азербайджанского солдата очень высок.

"Периодические кровавые события в воинских частях армянской армии на оккупированных территориях Азербайджана вызывают сильный резонанс в армянском обществе, как правило, из-за этого армянские матери боятся отправлять своих детей на службу в армию. Но армянское правительство игнорирует все эти факты.

Все это должно заставить армянское общество задуматься, выразить жесткое отношение к главе государства, который предъявляет необоснованные территориальные претензии к другим странам и инициирует конфликт.

Они сами должны понять, а также объяснить правительству страны-оккупанта Армении, что Нагорный Карабах - это извечная земля Азербайджана, и нет смысла проливать кровь, чтобы держать его под оккупацией. Президент Азербайджана ясно и четко сказал: "Карабах - это Азербайджан!" ", - добавил Гасым Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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