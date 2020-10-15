Религиозные лидеры мира должны решительно осудить убийство участвовавших в похоронах в Тертере – гаджи Шахин Гасанли

БАКУ / Trend/ - Все мировое сообщество, в частности, все, независимо от вероисповедования, религиозные лидеры должны решительно осудить убийство гражданских лиц, которые сегодня принимали участие в похоронах в Тертере.

Об этом в четверг сказал Trend полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), теолог гаджи Шахин Гасанли.

По его словам, религиозные деятели Азербайджана тоже должны способствовать тому, чтобы эта информация была распространена в мире.

Теолог отметил, что убийство лиц, участвоваших в похоронной церемонии, большая трагедия, и еще раз доказывает сущность фашистского режима Армении.

Подчеркнув, что армяне не впервые обстреливают гражданское население Азербайджана, такое случалось не раз, Гасанли добавил, что сам этот случай еще раз доказывает, что для армян нет ничего святого: «В последние дни они подвергают ракетным обстрелам мирное азербайджанское население, включая детей и женщин. Это не по законам войны. Во многих случаях армяне используют религию в военных целях, превращают церкви в место проведения боя. Обстреливать сегодня тех, кто пришел на похороны - негуманно и грех перед Всевышним. Поэтому считаю, что вся мировая общественность, в частности, религиозные деятели, независимо от того, какую религию они исповедуют, должны решительно осудить эти действия. Армяне же, прикрываясь религией, пытаются оправдать свою агрессорскую политику».

Отметим, что в результате умышленного обстрела из тяжелой артиллерии кладбища в Тертерском районе во время проведения похоронной процессии, находящиеся там жители города Оруджев Парвиз Новруз оглу (1989), Рустамов Васиф Бахадур оглу (1962), Заманов Шакир Хасай оглу (1988) скончались на месте; Мамедов Физули Али оглу, Амиров Искендер Эльмар оглу, Аллахвердиев Эльсевяр Вели оглу, Амиров Нофель Эльмар оглу и Газанфарли Рафаэль Газанфар оглу (1986) получили ранения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)