Генпрокуратура распространила информацию в связи с артобстрелом похоронной процессии в Тертере

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, грубо нарушая установленный с 12:00 10 октября 2020 года гуманитарный режим прекращения огня, а также основные нормы и принципы Женевских конвенций от 1949 года, продолжают совершать преступления против мирного населения.

Как сообщили в четверг Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в результате умышленного обстрела из тяжелой артиллерии кладбища в Тертерском районе во время проведения похоронной процессии, находящиеся там жители города Оруджев Парвиз Новруз оглу (1989), Рустамов Васиф Бахадур оглу (1962), Заманов Шакир Хасай оглу (1988) скончались на месте; Мамедов Физули Али оглу, Амиров Искендер Эльмар оглу, Аллахвердиев Эльсевяр Вели оглу, Амиров Нофель Эльмар оглу и Газанфарли Рафаэль Газанфар оглу (1986) получили ранения.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляют все возможные в сложившихся условиях следственные мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)