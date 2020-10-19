BP выразил поддержку азербайджанскому народу в борьбе за территориальную целостность

БАКУ /Trend/ - Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В письме выражается поддержка азербайджанскому народу в борьбе за восстановление своей территориальной целостности.

Гари Джонс подчеркнул, что глубоко опечален известием о потерях среди гражданского населения в результате обстрела Гянджи и других городов и сел Азербайджана, выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Было отмечено, что персонал BP предпринял все возможные усилия для обеспечения бесперебойной реализации текущего процесса добычи и транспортировки нефти и газа в этот период, имеющий исключительное значение для Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)