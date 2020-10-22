Обращение МИД Армении, пытающегося преподнести позицию этой страны как «миролюбивую» - полная чушь - МИД Азербайджана

Политика 22 октября 2020 17:27 (UTC+04:00)
Обращение МИД Армении, пытающегося преподнести позицию этой страны как «миролюбивую» - полная чушь - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обращение МИД Армении, пытающегося преподнести позицию этой страны как «миролюбивую», в свете последнего заявления премьер-министра Никола Пашиняна, подчеркнувшего, что «у конфликта нет дипломатического пути решения» - полная чушь.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

В заявлении МИД Азербайджана напоминает, что именно Армения начала войну против Азербайджана, что она около 30 лет держит под оккупацией Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, грубо нарушает фундаментальные права одного миллиона вынужденных переселенцев, насильно изгнанных из родных мест: «Новая провокация Армении против Азербайджана, к которой она прибегла 27 сентября, сопровождается открытым нарушением международного гуманитарного права, а также норм и принципов международного права, включая Женевские конвенции.

Попытки МИД Армении - страны, которая сама несет ответственность за последние военные преступления и преступления против человечности, виновной в обстреле мирного азербайджанского населения и гражданской инфраструктуры не только в регионе конфликта, но и далеко за его пределами, сослаться в своем обращении на гуманитарное право, являются лицемерием. Вместо того, чтобы выступать со лживыми заявлениями, Армения должна прекратить обманывать международную общественность. Существующая реальность очевидна - Армения должна прекратить осуществлять оккупационную политику, вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана и начать урегулирование конфликта путем переговоров. Чем раньше руководство Армении осознает это, тем больше шансов у этой страны устранить напряженность и предотвратить кровопролитие», - отмечено в заявлении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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