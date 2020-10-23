Попытки армянской стороны изменить ситуацию в свою пользу потерпели крах - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Попытки, которые предприняла за последние сутки армянская сторона, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, потерпели крах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Как и написал Президент Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter, сегодня освобождены от оккупации еще 13 сел. В настоящее время бои продолжаются по всем направлениям. Наши войска контролируют оперативную ситуацию. Победа за нами!", - сказал Анар Эйвазов.

(Текст: Турал Гараджаев)