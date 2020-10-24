Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана продолжают наносить сокрушительные удары по ВС Армении

Политика 24 октября 2020 17:00 (UTC+04:00)
Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана продолжают наносить сокрушительные удары по ВС Армении

БАКУ /Trend/ - Артиллерийские подразделения азербайджанской армии продолжают наносить

сокрушительные удары по ВС Армении, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Минобороны.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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