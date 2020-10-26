Президент Ильхам Алиев: Мы до конца будем гнать врага, восстановим нашу территориальную целостность!

БАКУ/Trend/ - Я уверен, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Мы сражаемся на своей земле. Справедливость на нашей стороне, международное право на нашей стороне, историческая справедливость на нашей стороне. Мы должны восстановить свою территориальную целостность, мы должны прогнать оккупантов с наших земель, должны обеспечить суверенитет нашей страны. Уверен, что мы добьемся этого. Но для того, чтобы добиться этого, конечно же, от каждого должностного лица требуется быть ответственным, отважным и дисциплинированным.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«В эти дни я регулярно обращаюсь к азербайджанскому народу, выражаю свои мысли, сообщаю об успехах. И сегодня я хочу заверить азербайджанский народ, что мы и впредь не свернем со своего справедливого пути! Ни одна сила не сможет повлиять на нашу волю. Мы до конца будем гнать врага, восстановим нашу территориальную целостность!»- отметил глава государства.