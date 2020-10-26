Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность. Теперь каждый должен считаться с новой реальностью

БАКУ/Trend/ - Армения проводит незаконное заселение на этих землях. Кто-нибудь говорит хоть слово? Нет! Это преступление, международное преступление противоречит Женевским конвенциям. Кто-нибудь говорит им, почему вы проводите незаконное заселение? Еще и демонстрируешь это. Из арабских стран перебрасываешь, размещаешь армян, в том числе в Шуше. Никто ни слова не говорит. Что это значит? Это значит продолжай, перебрасывай, заселяй сколько хочешь, арменизируй эти земли, стирай культурное наследие Азербайджана. Таков был месседж. Может у этих трех стран нет возможности указать агрессору на свое место? Не хотели. Эта реальность их устраивала.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Поэтому нельзя иначе оценивать деятельность Минской группы. Как будто нас толкали к смирению с этой ситуацией, мол, появились новые реалии, и вы должны считаться с ними. Мы создали новую реальность. Теперь каждый должен считаться с новой реальностью. Но что мы видим? Посмотрите, что происходит, когда мы начали освобождать наши земли от оккупантов. Какое сильное давление на Азербайджан оказывается со всех сторон. Засуетились. А что случилось? Двадцать восемь лет тянули это вопрос, как будто решали. Приезжали, уезжали, там встреча, тут переговоры. Мы сыты этими переговорами. Сколько можно вести переговоры с этим врагом? К тому же враг входит в раж, наглеет и нам говорят, нет, только мирным путем, военного варианта нет. Кто говорит, что нет? Разве сейчас не военный вариант вопроса? Что мы делаем? Мы в одиночку выполняем резолюции Совета Безопасности ООН. Хотя это обязанность Совета Безопасности ООН. Мы исполняем в одиночку. Мы создали новую реальность. Считайтесь! Но что мы видим? Там встреча, тут встреча, что с прекращением огня, кто нарушил прекращение огня. Значит вся их деятельность сейчас направлена на спасение Армении. Агрессора, совершившего Ходжалинский геноцид, атаковавшего Гянджу баллистическими ракетами с территории Армении. Вот эта деятельность»,- сказал Президент Ильхам Алиев.