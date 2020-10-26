В рамках программы «Война и мир» эксперты обсудили восприятие карабахского конфликта международным сообществом (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», азербайджанские и российские эксперты поговорили о том, как трансформировалось восприятие конфликта в Нагорном Карабахе международным сообществом.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов, главный редактор Day.az Эмин Алиев и заместитель генерального директора агентства Trend Гюльнара Мамедзаде.