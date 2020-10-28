Армению не интересует судьба военнопленных, тела убитых военнослужащих - политолог

БАКУ /Trend/ - Хотя Азербайджан согласился на установление гуманитарного режима прекращения огня для обмена телами погибших, заложниками и пленными, Армения каждый раз нарушает этот режим.

Об этом в среду сказала Trend замдиректора по научным делам Института кавказоведения НАНА, доктор политических наук Рамиля Дадашова.

По ее словам, Армения до сих пор не ответила на предложения Азербайджана по освобождению пленных, задержанных и возвращении тел погибших военнослужащих. Все это дает основание говорить о том, что Армения не заинтересована в возвращении пленных, тел военнослужащих, эту страну не интересует судьба своих граждан, попавших в плен или убитых на поле боя.

Политолог отметила, что Армения не единственная сторона, которая несет ответственность за нарушение гуманитарного режима прекращения огня. Государства, которые убедили Азербайджан согласиться на прекращение огня, также несут ответственность за поддержку страны-оккупанта.

"Хотя, сообщалось, что 26 октября с 8:00 вступит в силу очередной гуманитарный режим прекращения огня, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу в направлении Лачынского района позиции ВС Азербайджана, а также Тертерский район и мирных жителей прилегающих сел. В то же время, с территории Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении подверглись обстрелу наши позиции в Гедабекском, Товузском и Дашкесанском районах соответственно. Цель прекращения огня для Армении - выиграть время, сконцентрировать силы, а для государств, оказывающих давление на Азербайджан - спасти агрессивную, террористическую Армению от поражения. Наряду с этой страной, которая нарушила режим прекращения огня, ответственность несут и государства, убедившие Азербайджан прекратить огонь, тем самым негласно поддержавшие страну-оккупанта", - отметила Дадашова.

Она добавила, что Армения продолжает вооружаться во время гуманитарного режима прекращения огня и вышеуказанные страны знают об этом. Если эти государства, считает политолог, хотят урегулирования конфликта, они должны потребовать от Армении соблюдения режима прекращения огня и вывода своих вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана в определенный срок.

"Азербайджан борется за справедливость и требует изгнания армянских оккупантов с наших земель. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 октября в обращении к народу сказав, что "Справедливость и международное право на нашей стороне. Поэтому мы продолжим идти своим путем. Если они хотят прекращения огня, то пусть скажут государству-оккупанту, чтобы оно ушло прочь, покинуло наши земли. Иначе мы пойдем до конца, до последнего. И впредь будем гнать врага, как уже это делаем, как он уже бежит от нас и будет бежать. Потому что мы правы и мы сильны.", вновь подчеркнул справедливость позиции Азербайджана", - подытожила Рамиля Дадашова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)