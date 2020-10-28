Армяне вновь подвергли ракетному обстрелу Барду, есть погибшие (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:56)
БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы, нарушив гуманитарный режим прекращения огня, обстреляли город Барда из реактивных систем залпового огня "Смерч". Есть убитые и раненые, гражданской инфраструктуре нанесен значительный ущерб.
Об этом в среду сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter об обстреле Барды. Он подчеркнул, что после Тертера ракетному обстрелу подверглась Барда.
"Армяне не извлекли уроков из вчерашних убийств мирных жителей", - написал Хикмет Гаджиев.
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