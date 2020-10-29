С начала боев на территорию Тертера упало свыше 15 тысяч снарядов - глава ИВ

Политика 29 октября 2020 15:14 (UTC+04:00)
С начала боев на территорию Тертера упало свыше 15 тысяч снарядов - глава ИВ

БАКУ /Trend/ - Тертер находится под регулярным обстрелом. Всего с 27 сентября на территорию Тертера упало 15 500 снарядов. Бывало даже, что за один день количество снарядов достигало 2280.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе визита представителей дипкорпуса в Тертерский район сказал местным и зарубежным журналистам глава районной исполнительной власти Мустагим Мамедов.

По его словам, в результате попадания снарядов погибли 17 мирных жителей.

"Из них один ребенок и одна женщина, 61 человек получил ранения. Из них 51 уже выписан из больницы. На сегодня 133 дома полностью разрушены, 873 дома пострадали частично. Нанесен ущерб 14 школам, трем больницам, 18 административным зданиям, 65 жилым зданиям (одно здание уничтожено полностью). В целом от атак армян на Тертер пострадало около 1200 человек", - сказал Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменистан планирует увеличить поставки природного газа в Китай
Туркменистан планирует увеличить поставки природного газа в Китай
Армения враждебно настроена против всего исламского мира – алжирский политолог
Армения враждебно настроена против всего исламского мира – алжирский политолог
Белорусские авиалинии объявили об очередной приостановке рейсов в Туркменистан
Белорусские авиалинии объявили об очередной приостановке рейсов в Туркменистан
Loading Bars
Лента новостей
Жители Барды полностью уверены в армии Азербайджана - глава ИВ Общество 15:31
Я уверен, что Азербайджан отомстит за Барду - представитель религиозного лидера Ирана Нагорно-карабахский конфликт 15:24
ВС Армении применили запрещенные международными конвенциями бомбы для атаки Барды - Эльчин Амирбеков Нагорно-карабахский конфликт 15:22
Армяне превратили в свинарник святилища и мечети в Лачыне - историк (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 15:21
С начала боев на территорию Тертера упало свыше 15 тысяч снарядов - глава ИВ Политика 15:14
Ливанские правозащитники осуждают армянский вандализм в Бейруте Нагорно-карабахский конфликт 15:09
По гидроузлам Худаферин и Гыз Галасы будет организован совместный технический комитет - спецпредставитель президента Ирана (ЭКСКЛЮЗИВ) Энергетика 15:08
Экспорт фиников из провинции Бушер увеличился на 30% Экономика 15:08
ВС Армении обстреляли Барду кассетными бомбами, чтобы погубить как можно больше мирных граждан Азербайджана - Эльчин Амирбеков Нагорно-карабахский конфликт 15:06
В Азербайджане увеличилось количество дебетовых карт Финансы 15:03
Туркменистан планирует увеличить поставки природного газа в Китай Энергетика 15:03
Армения подвергла обстрелу Гёкгёльский район, в лесу возник пожар - МЧС Политика 14:56
Территория в Барде, по которой была выпущена ракета, выбрана неслучайно - глава ИВ Политика 14:55
Военно-политическое руководство Армении скоро понесет заслуженное наказание - Генпрокурор Азербайджана Политика 14:53
Руководство Армении настолько обнаглело, что Тертер обстреливался и во время нахождения там дипломатов - Хикмет Гаджиев (ФОТО) Политика 14:51
При партнерстве Агентства по развитию МСБ прошел международный форум социальных предпринимателей Экономика 14:48
На поле боя уничтожены армянские силы, подвергшие обстрелу мирное население в городе Барда (ВИДЕО) Политика 14:48
Победительница телепроекта Индии: Армения – убийца детей (ВИДЕО) Социум 14:45
Армянский католикос невпервые призывает свой народ к войне - Институт истории НАНА Общество 14:40
Пакистан всегда рядом с братским Азербайджаном - посол Политика 14:36
Азербайджан поощряет инвестиции в развитие альтернативной энергетики Энергетика 14:36
Завтра в Баку ожидается до 21 градуса тепла Общество 14:32
Глава Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России направила обращение Президенту РФ Нагорно-карабахский конфликт 14:30
Президент МККК выступил с заявлением в связи с гибелью волонтера в Барде Нагорно-карабахский конфликт 14:29
Более 45 % кредитов в Азербайджане приходятся на сферу домашнего хозяйства Финансы 14:26
Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана расширяет географию экспорта Бизнес 14:25
Обстреляна территория Тертерского района, где находились представители дипкорпуса Политика 14:25
Наладить производство кожи и обработку шерсти планируют в области Казахстана Бизнес 14:20
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион пять транспортных средств Бизнес 14:19
Обнародована оценка углеводородных ресурсов Туркменистана Энергетика 14:19
Европейское представительство МККК выступило с заявлением в связи с гибелью волонтера в Барде Нагорно-карабахский конфликт 14:18
Армения не хочет мира - Руфиз Хафизоглу для телеканала "Аль-Джазира" (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 14:18
Уничтожены два армянских штурмовика Су-25 - минобороны Азербайджана Политика 14:15
Положен конец почти 27-летней оккупации Зангилана Политика 14:13
AZPROMO и Торговое представительство России в Азербайджане обсудили расширение экономического сотрудничества Экономика 14:10
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 14:08
В Кызылординской области приступили к диверсификации сельскохозяйственной отрасли Бизнес 14:06
Пашинян, ударив ракетами по Барде, вы совершили еще одну большую ошибку - помощник Президента Азербайджана Политика 14:06
Армении переданы тела 30 военнослужащих и два плененных гражданских лица - Хикмет Гаджиев Политика 14:05
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Грузии Политика 14:01
В Азербайджане готовятся проекты новых законов в сфере ВИЭ Энергетика 13:58
Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан до 1 декабря Общество 13:54
Помощник Президента Азербайджана и зарубежные дипломаты находятся в Тертере Политика 13:48
В результате военных провокаций Армении с 27 сентября погибли 90 мирных жителей - Генпрокуратура Азербайджана Политика 13:39
Equinor снизила добычу с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" Энергетика 13:33
Все РСЗО "Смерч" Азербайджана в полном составе и боеспособны - минобороны Политика 13:23
Азербайджан терпит оккупацию своих исконных земель почти 30 лет – звезда мировой оперы Социум 13:21
Армянские агрессоры ракетными ударами разрушили Олимпийский центр Барды (ФОТО) Спорт 13:20
Азербайджанские банки приобрели на валютном аукционе около $63 млн Финансы 13:12
Авиасредства ВС Азербайджана не были задействованы в сегодняшних боях - минобороны Политика 13:02
«ЛУКОЙЛ» с оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества с Туркменистаном Энергетика 12:55
Армянская шизофрения выявлена психиатрами более ста лет назад, ныне идет очередной период обострения болезни – Физули Гусейнов Интервью 12:52
Между Россией и Турцией нет конфликта интересов по Карабаху - Александр Рар в программе "Наше время" АМИ Trend (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 12:52
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Турция, турецкий народ занимают особое место в сердце каждого азербайджанца (ФОТО) Политика 12:47
До настоящего времени жертвами армянского террора стали 90 мирных жителя - Генпрокурор Политика 12:43
Перенесена дата визита главы МИД Азербайджана в Женеву Политика 12:37
Кредитный портфель азербайджанского AFB Bank вырос Финансы 12:35
После Барды едем в Тертер - Хикмет Гаджиев Политика 12:35
Армения обстреливает Барду, где сейчас находятся зарубежные дипломаты (ВИДЕО) Политика 12:35
Посол Франции в Азербайджане сделал заявление в связи с ракетным ударом Армении по Барде Нагорно-карабахский конфликт 12:31
ВС Азербайджана гонят армянские войска, как псов – помощник Президента Политика 12:28
Трое тяжелораненых во время ракетного удара ВС Армении по Барде доставлены в Баку - глава ИВ Общество 12:21
ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков 549 млн манатов Экономика 12:20
Армения враждебно настроена против всего исламского мира – алжирский политолог Нагорно-карабахский конфликт 12:18
Трусливые существа обычно самые жестокие, также, как и армяне, прячущиеся за спиной ОДКБ и Запада – народный артист Кязым Абдуллаев Социум 12:17
Вчера армяне выпустили по Барде 144 кассетные бомбы - ANAMA Политика 12:09
В Ахалском регионе Туркменистана завершается посев озимой пшеницы Бизнес 12:07
Реконструированы дороги, соединяющие ряд населенных пунктов в Агсу (ФОТО) Экономика 12:05
Дания многократно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 12:03
Рано или поздно руководство Армении будет привлечено к ответственности - Кямран Алиев (ФОТО) Политика 12:00
Отступающая армянская армия в отместку за поражения обстреливает мирных жителей - Минобороны Политика 11:57
Белорусские авиалинии объявили об очередной приостановке рейсов в Туркменистан Транспорт 11:54
Посол Мексики посетил Республиканский Центр Сейсмологической Службы при НАНА Общество 11:52
Драгметаллы в Азербайджане вновь начали дешеветь Финансы 11:51
Такие "персонажи", как Евсеев, призывают Армению к совершению военных преступлений - израильский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 11:50
Опреснительный завод на месторождении Каражанбас снизит дефицит воды в Мангистауской области Казахстана Бизнес 11:42
Резко осуждаем публикацию Charlie Hebdo о президенте Турции – Хикмет Гаджиев Политика 11:39
Генпрокуратура проводит следственные мероприятия по установлению ущерба на освобожденных территориях Азербайджана Политика 11:35
Правительство оплатит жителям Грузии часть коммуналки зимой Грузия 11:30
С начала текущего года Азербайджан закупил продукцию из Великобритании на сумму свыше $170 млн Бизнес 11:27
Туркменистан организовал чартерный рейс из Татарстана Туркменистан 11:23
Президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия выступила с заявлением в связи с актами агрессии Армении против города Барда Нагорно-карабахский конфликт 11:22
Это не случайности, а преднамеренное убийство армянами мирного населения на территории Азербайджана – певец из России Социум 11:18
Международный Красный Крест сделал заявление в связи с гибелью волонтера в результате обстрела Барды ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 11:11
Каждый гражданин Азербайджана преисполнен высокого духа патриотизма - народная артистка Айгюн Самедзаде (ВИДЕО) Социум 11:02
Поддержка Азербайджана Международным университетом Македонии «Визион» (ФОТО) Общество 11:01
Азербайджанский AFB Bank сократил прибыль Финансы 10:59
В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2383 человек Армения 10:58
Состоится внеочередное заседание турецкой торгово-промышленной палаты под эгидой “Поддержка Азербайджана” Бизнес 10:52
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:43
Военная техника, брошенная на поле боя армянской армией (ВИДЕО) Политика 10:37
В ходе проекта АМИ Trend - телемоста "Баку-Стамбул" обсудили атаки Армении на гражданских лиц (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:29
Обломки ракет, выпущенных армянскими ВС по Барде (ФОТО) Политика 10:25
Генпрокуратура Азербайджана подготовила видеоролики на шести языках о преступлениях Армении Общество 10:25
Активы и экспорт SOCAR не пострадают от карабахского конфликта Энергетика 10:19
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили последние события в зоне карабахского конфликта (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:17
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и госминистром Великобритании Политика 10:13
Ликвидированы армянские офицеры высокого ранга - Минобороны Азербайджана Политика 10:13
EBITDA SOCAR восстановится до 4,2 - 4,7 млрд манатов в 2021-2022 гг. Энергетика 10:05
Операционная прибыль Samsung Electronics выросла в третьем квартале на 58,8% США 10:04
Все новости