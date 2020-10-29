С начала боев на территорию Тертера упало свыше 15 тысяч снарядов - глава ИВ

БАКУ /Trend/ - Тертер находится под регулярным обстрелом. Всего с 27 сентября на территорию Тертера упало 15 500 снарядов. Бывало даже, что за один день количество снарядов достигало 2280.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе визита представителей дипкорпуса в Тертерский район сказал местным и зарубежным журналистам глава районной исполнительной власти Мустагим Мамедов.

По его словам, в результате попадания снарядов погибли 17 мирных жителей.

"Из них один ребенок и одна женщина, 61 человек получил ранения. Из них 51 уже выписан из больницы. На сегодня 133 дома полностью разрушены, 873 дома пострадали частично. Нанесен ущерб 14 школам, трем больницам, 18 административным зданиям, 65 жилым зданиям (одно здание уничтожено полностью). В целом от атак армян на Тертер пострадало около 1200 человек", - сказал Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)