Помощник Президента Азербайджана назвал фактом наличие в рядах ВС Армении террористов РПК

БАКУ /Trend/ - Наличие в рядах ВС Армении доставленных из Сирии и Ирака террористов РПК является фактом.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.