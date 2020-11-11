Называя город Шуша, как армянские террористы - "Шуши", Франция нарушает международное право - политолог

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что министерство иностранных дел Франции в недавнем заявлении по Нагорному Карабаху назвало древний азербайджанский город Шуша в форме, употребляемой армянскими террористами "Шуши", является позором для этой страны. Считаю, что тем самым Франция как государство нарушила международное право и нормы, правила этического поведения.

Об этом сказал Trend ведущий научный работник Института философии НАНА, доцент, политолог Фаиг Алекперли.

По его словам, Франция и некоторые страны, как и Армения, не могут пережить победы азербайджанской армии на поле боя. Азербайджан вправе пересмотреть отношения с Францией.

"Макрон и другие ему подобные должны извлечь серьезный урок из критики Президента Азербайджана по поводу Франции. Глава государства справедливо сказал, что азербайджанская армия перешла в контрнаступление после армянских провокаций, начав военные действия для предотвращения дальнейших провокаций на нашей территории, и победила. Однако позиция Франции, одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и ее президента, начиная с 27 сентября, была совершенно предвзятой и ошибочной. В частности, Макрон показывал однозначно предвзятое отношение во всех своих заявлениях в этот период, и об объективности не может быть и речи", - сказал Алекперли.

Политолог отметил, что во многом выступления Макрона по нагорно-карабахскому конфликту не отличались от позиции премьер-министра Армении Пашиняна.

"Я бы даже сказал, что в некоторых случаях Макрон пошел дальше Пашиняна и выдвинул несправедливые обвинения в адрес Азербайджана. Поэтому, как правильно сказал Президент Ильхам Алиев, если Франция так думает об армянах и заботится о них, то пусть она предоставит какую-нибудь автономию для них на своей территории, то есть в регионах, где много армян, а также пусть обеспечит независимость этническим группам, которые она ассимилировала на протяжении многих лет и приложила руку к их культуре и истории. Мы знаем, как Франция исторически подвергала угнетениям другие этнические группы, отдаляя их от национальных корней. Пусть страна, требовавшая "независимости" Нагорному Карабаху, предоставит независимость Корсике и территориям, населенным другими этническими группами, и тем подаст пример", - подчеркнул Фаиг Алекперли.

По слова эксперта, Франция никогда не предоставит независимость этническим группам, наоборот, будет и дальше продолжать проводить политику ассимиляции. Эту страну, утверждает доцент, ​​следует исключить из Минской группы ОБСЕ, поскольку дальнейшее участие этой страны в МГ невозможно.

"Если взять в целом, Минская группа ОБСЕ потеряла актуальность. Даже если она будет сохранена, то туда должна быть включена другая страна. Несомненно, наиболее целесообразным было бы участие в МГ Турции. В любом случае, сопредседательство Франции в Минской группе явно недопустимо, потому что эта страна уже открыто выразила свою проармянскую позицию. Напротив, Турция, которую также тепло воспринимает и Россия, должна быть одним из сопредседателей", - подытожил Алекперли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)