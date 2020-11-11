Президент Ильхам Алиев: Первый герой этой победы - азербайджанский солдат, азербайджанский офицер

БАКУ/Trend/ - Первый герой этой победы - азербайджанский солдат, азербайджанский офицер, и все должны это знать.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«Мы еще раз продемонстрировали свою силу, единство нашего народа. Показали, что никакая сила не может устоять перед нами, никакая сила не может свернуть нас с праведного пути. Эту историческую миссию выполнили вы – азербайджанский солдат, азербайджанский сержант, азербайджанский офицер. Конечно, у нас есть мощная армия, техническое оснащение также на высоком уровне. Весь мир увидел, какие технические возможности мы используем. Могу также сказать, что завоеванная сегодня нами победа и проводимые военные операции изучаются во всем мире как с точки зрения технических возможностей, так и с точки зрения оперативных шагов, подготовки и проведения операций. Это нового поколения метод ведения войны, который объединяет в себе планирование, техническое оснащение, применение технологий, правильное планирование и выполнение операций, боеспособность и моральный дух наших военнослужащих. Но я говорил об этом несколько раз, эту победу одержали не наши технические средства, а наши солдаты и офицеры. Они, пядь за пядью освобождая нашу землю от врага, подарили эту Победу нашему народу. Поэтому первый герой этой победы - азербайджанский солдат, азербайджанский офицер, и все должны это знать. Мы доказали, что мы великий народ. Мы доказали, что проявляем солидарность, единство, и это единство уже существовало в обществе. Но после этой победы оно поднялось на еще более высокий уровень. Это единство позволит нам возродить освобожденные земли, за максимально короткий срок вернуть на эти земли наших вынужденных переселенцев. Карабахский регион, наш прекрасный исторический край словно родится заново, вернется к жизни, возродится. Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана и один из красивейших уголков станет настоящим раем»,- сказал глава государства.