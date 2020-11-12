В следствие нашей поддержки братскому Азербайджану Канада ввела эмбарго - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В следствие нашей поддержки братскому Азербайджану Канада ввела эмбарго на камеры, которые мы используем в наших беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Но что сделали мы? Мы внедрили в БПЛА камеры отечественного производства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Использовав камеры отечественной компании ASELSAN мы продолжили наш путь. Мы начали проект по производству улучшенных версий этих камер", - добавил Президент Турции.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)