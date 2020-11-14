Оценивается ущерб, причиненный в результате армянской агрессии Тертерскому району Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Оценивается ущерб, причиненный Тертерскому району в результате артобстрела вооруженными силами Армении.

Как передает в субботу региональный спецкор Trend, рабочие группы уже приступили к оценке ущерба на территории района.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики" от шестого ноября создана Государственная комиссия.

Учитывая масштабы причиненного ущерба, по Тертерскому району созданы три рабочие группы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)