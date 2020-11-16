Пегов как виновник поражения Армении: мавр сделал свое дело, мавр может уходить

БАКУ /Trend/ - Небезызвестного журналиста Семёна Пегова, являющегося одним из орудий армянской пропаганды, фактически выставили виновником поражения ВС Армении.

На Пегова, распространявшего в армянских СМИ сообщения, оказавшимися банальной ложью, посыпались обвинения и он объявлен чуть не главным виновником поражения. Получив хорошее вознаграждение от российского медиамагната Арама Габрелянова, Семён Пегов бегал по городам и сёлам Нагорного Карабаха с камерой наперевес в отчаянных попытках поспеть за ложью официального вруна министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна. Они вместе фабриковали один за другим лживые репортажи о Гадруте, Физули, Шуше, а "наивные" армяне, регулярно смотревшие канал "Wargonzo", искренне верили в "победоносное шествие" армянской армии и ликовали. Но ложь о Шуше не прожила и пары дней. Очередным "произведением" Пегова стали съемки, которые якобы были сделаны им в Шуше. Пегов заявлял, находясь в автомобиле, что ему дали возможность посетить город. Однако в репортаже нет улиц Шуши, кадры сделаны на обочине дороги. По всей видимости, от страха Пегов так и не решился войти в город. Зрители так и не смогли установить точное место съемки этих кадров. В адрес Пегова посыпались угрозы от обманутых и неблагодарных армян. Армянские зрители даже угрожали ему смертью, если информация об "успешных боях" ВС Армении в Шуше не подтвердится. Информация, как мы все знаем, оказалась ложной, и по указу из Еревана российского журналиста Семена Пегова выгнали из зоны конфликта, откуда он вещал. На днях он выступил с опровержением армянских обвинений. Семен Пегов оправдывает военкоровский проект «wargonzo», который якобы работает, "прежде всего, на передовой". По его словам, внутриполитические расклады и интриги среди армянских политиканов его не интересуют и он не участвует во "всякого рода информационных играх". Пегов уверяет, что сам уехал из зоны конфликта на территории Азербайджана, так как «есть работа в других горячих точках». Пегов пожаловался, что не считает правильной тенденцию, сложившуюся в армянском обществе – валить поражение армянской армии на него. Он добавил, что видел на этой передовой разное и разных людей, в том числе тех, кто убегал, которые и являются главными виновниками военного поражения Армении. Несмотря на решение Еревана, Пегов обещал вернуться на покинутые им ранее территории Азербайджана. Видимо, он запамятовал, что 12 октября Генпрокуратура Азербайджана возбудила в его отношении уголовное дело. Пегов обвиняется в незаконном посещении оккупированных территорий Азербайджана, поддержке армянской военщины и озвучивании призывов к нарушению территориальной целостности Азербайджана.

Директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

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