Необходимо отказаться от всех контактов с Францией - азербайджанский депутат

Политика 20 ноября 2020 11:45 (UTC+04:00)
Необходимо отказаться от всех контактов с Францией - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Необходимо прекратить с Францией все контакты.

С таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана выступил депутат Фазаиль Агамалы, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что с Францией должны быть прекращены все экономические и политические связи.

Другие депутаты также выступили с предложениями отказаться от каких-либо контактов с Францией.

Было отмечено, что эта страна продемонстрировала предвзятую позицию и поддерживает Армению, тогда как, являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, должна быть беспристрастной.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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