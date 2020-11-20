Необходимо отказаться от всех контактов с Францией - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Необходимо прекратить с Францией все контакты.

С таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана выступил депутат Фазаиль Агамалы, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что с Францией должны быть прекращены все экономические и политические связи.

Другие депутаты также выступили с предложениями отказаться от каких-либо контактов с Францией.

Было отмечено, что эта страна продемонстрировала предвзятую позицию и поддерживает Армению, тогда как, являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, должна быть беспристрастной.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)