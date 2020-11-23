В Азербайджане внесены изменения в положение о системе "Электронная ипотека и кредитная гарантия"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в Положение о системе "Электронная ипотека и кредитная гарантия".

Как передает Trend, согласно указу, в перечень информации, передаваемой в электронную систему при предоставлении гарантий и субсидирования процентов по бизнес-кредитам, добавлена ​​еще одна информация.

В случае обращения предпринимателя, который в текущем году уже получил документ о поощрении инвестиций через электронную систему в фонде электронной ипотеки и кредитных гарантий или которому уже было выплачено поощрение по экспорту, для получения кредитов, выделенных по соответствующей области экономической деятельности, в которую были вложены инвестиции, он будет обеспечен соответствующими утверждающими документами.

Кроме того, также будут предоставлена информация, хранящаяся в бюро кредитных историй о физических и (или) юридических лицах, уже владеющих 25% и более долей в уставном капитале предпринимателя в электронной системе; сведения о документах, удостоверяющих личность физических лиц с долей в уставном капитале предпринимателя более 25%; сведения по выписке из государственного реестра о законном представителе предпринимателя в качестве юридического лица, и юридических лицах с долей в уставном капитале более 25%.

(Редактор: Наталья Кочнева)