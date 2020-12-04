Видеокадры из села Яншаг Кельбаджарского района
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана предоставило видеокадры из села Яншаг Кельбаджарского района.
Trend со ссылкой на министерство представляет вашему вниманию эти кадры:
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