Руки Кочаряна и Саргсяна залиты кровью тысяч ни в чем не повинных азербайджанцев - депутат

БАКУ /Trend/ - Под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева славная азербайджанская армия разрешила 30-летний карабахский конфликт - Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Урегулирование конфликта в интересах Азербайджана инициировало в Армении серьезный социально-политический раскол. Можно сказать, что государственные институты в Армении фактически не функционируют.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Шаин Исмайлов.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян полностью утратил авторитет, и Армения находится в преддверии гражданской войны.

"Тот факт, что большое количество армянских солдат и добровольцев, дезертировавших во время Второй Карабахской войны, бежали с поля боя с достаточным количеством оружия и боеприпасов, усугубляет ситуацию в Армении. Экс-президенты этой страны Серж Саргсян и Роберт Кочарян, которые всегда использовали "карабахскую карту" во время своего правления, также намерены активно подключиться к политическим процессам. Они и в этот раз пытаются использовать "карабахскую карту". Хотя форма изменилась, содержание осталось прежним. Эти два фальшивых героя должны понять, что Азербайджан - победитель, а так называемой "карабахской проблемы" уже не существует, развитие Армении напрямую зависит от нормализации отношений с соседями. Попытки инициировать новый конфликт могут просто привести к развалу Армении как государства.

Эти люди, чьи руки залиты кровью тысяч ни в чем не повинных азербайджанцев, обманывают свой народ. Кочарян и Саргсян совершили серьезные преступления и против собственного народа. Считаю, что этим людям, обвиняющим Пашиняна, в первую очередь следует ответить за свои преступления, которые они совершили, находясь у власти.

На самом деле, эта пара - главная виновница ситуации, сложившейся в Армении. Они и сами это прекрасно знают. Просто жажда власти важнее всего остального, даже если придется расплачиваться за это новыми жертвами. Однако любой армянский политик, которому не безразлична участь армянского народа, должен понимать, что их спасение зависит от Азербайджана. Чем раньше они осознают эту реальность, тем лучше будет для них", - сказал Шаин Исмайлов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)