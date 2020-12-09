БАКУ /Trend/ - 9 декабря Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Амину Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.