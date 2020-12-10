Президент Ильхам Алиев: Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы – наши исторические земли

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на протяжении около 30 лет жил в условиях оккупации. Оккупационная политика Армении против Азербайджана в начале 1990-х годов привела к оккупации наших земель.

Как сообщает в четверг Trend, об этом 10 декабря, выступая на Параде Победы на площади "Азадлыг" в Баку, сказал Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев.

"На самом деле, агрессивная политика Армении началась еще в конце 80-х годов прошлого века. В то время сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов. Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы – наши исторические земли. Наш народ на протяжении веков жил на этих землях", - сказал Президент Ильхам Алиев.