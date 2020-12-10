Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган присутствуют на Параде Победы в Баку - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

БАКУ /Trend/ - 10 декабря на площади Азадлыг в Баку проходит парад, посвященный Победе в Отечественной войне.

Как сообщает Trend, на параде присутствуют Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

Командует парадом Победы, посвященным великой Победе в Отечественной войне – операции «Железный кулак», заместитель министра обороны, кавалер ордена «Зафар» генерал-лейтенант Керим Велиев.

В параде планируются участие более 3000 человек личного состава, демонстрация до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятых на вооружение современной военной техники, ракетных и артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны, а также военных кораблей и катеров. На параде также будет показана часть военных трофеев, захваченных у врага, разгромленного Азербайджанской армией во время Отечественной войны.

Военный оркестр исполнил «Азербайджанские фанфары».

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Главы государств поприветствовали солдат.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Турции.