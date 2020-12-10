Президент Ильхам Алиев: Азербайджан добился своего, восстановил историческую справедливость и международное право

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, одержав блестящую победу за сорок четыре дня, победил Армению. Положил конец оккупации. Каждый из этих 44 дней - наша славная история. Азербайджанская армия каждый день продвигалась вперед.

Как передает в четверг Trend, об этом 10 декабря, выступая на параде победы в Баку, сказал Президент Азербайджана, победоносный Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что азербайджанский солдат, азербайджанский офицер сражались с единственной целью - положить конец этой оккупации, этой несправедливости, чтобы восторжествовала историческая справедливость, и мы добились этого. Армения не смогла конкурировать с нами.

Верховный главнокомандующий, напомнил, что во время избрания на пост Президента Азербайджана в 2003 году, положив руку на Конституцию Азербайджана и священный Коран, поклялся защищать территориальную целостность Азербайджана.

"Сегодня, с большим чувством гордости могу сказать, что Азербайджан добился своего, восстановил историческую справедливость, международное право", - сказал Президент Ильхам Алиев.