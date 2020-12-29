Азербайджан в 2020 году вписал новую дату в современную историю - заместитель гендиректора АМИ Trend

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2020 году вписал новую дату в современную историю — это День Победы 8 ноября в Отечественной войне. Для Азербайджана очень большое значение имеет возвращение города Шуша и других регионов после армянской оккупации, восстановление территориальной целостности государства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала эксперт, заместитель генерального директора агентства АМИ Trend Гюльнара Мамедзаде в интервью Украина.ру.

«В результате в обществе наблюдается консолидация и рост патриотических настроений, повышение самосознания азербайджанских граждан. По итогам Второй Карабахской войны регион, наконец, прощается с определением Нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан уже приступает к восстановлению этих территорий, выжженных и разрушенных за время оккупации. На эти цели выделено 2,2 млрд долларов из бюджета Азербайджана. Президент Ильхам Алиев пригласил международных подрядчиков, в том числе партнеров по СНГ, принять участие в экономическом возрождении Нагорного Карабаха. Это позволит международным кругам в очередной раз оценить масштабы экономической, экологической и гуманитарной катастрофы, с которой столкнулся Азербайджан в результате армянской оккупации.

В свою очередь, создание совместного мониторингового центра в Агдаме с участием России и Турции подчеркивает, что ведущие региональные державы укрепляют взаимодействие в целях безопасности региона. В регионе сейчас формируется платформа шести — это серьёзная проекция региональной системы безопасности и экономического сотрудничества, которая уже вызывает определенную обеспокоенность со стороны ряда внерегиональных игроков. Также открывается Нахичеванский коридор, создаются условия для экономической интеграции на Южном Кавказе.

По итогам этой войны произошел определенный слом стереотипов в восприятии международного сообщества, в частности, разрушен миф о «непобедимости армянской армии»», - сказала Гюльнара Мамедзаде.

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