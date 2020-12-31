Завершился визит Хулуси Акара в Азербайджан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Завершился официальный визит министра национальной обороны Турции Хулуси Акара в Азербайджан.
Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении на официальной странице минобороны Турции в Twitter.
Отмечается, что Хулуси Акара проводил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
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