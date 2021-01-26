Азербайджан передал армянской стороне тела около 1200 военнослужащих - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан передал армянской стороне тела почти 1200 военнослужащих.

Об этом помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сказал, отвечая на вопросы в ходе онлайн-семинара, посвященного итогам армяно-азербайджанской войны и перспективам регионального сотрудничества в постконфликтный период.

Семинар был проведен Евразийским центром при одном из влиятельных "мозговых" центров Вашингтона - "Атлантическом совете ("Atlantic Council").

.