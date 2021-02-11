В законодательстве будут изменения в связи с органами прокуратуры - Фуад Алескеров

БАКУ /Trend/ - С целью улучшения деятельности органов прокуратуры были проведены широкие реформы и назначены новые кадры.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, завотделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров, сообщает в четверг Trend.

Алескеров отметил, что благодаря осуществленным реформам должностные оклады сотрудников прокуратуры были повышены вдвое: "Большое внимание главой государства уделяется усилению материально-технической базы прокуратуры. Примером тому недавно сданное в эксплуатацию новое административное здание, отвечающее самым современным стандартам".

Он добавил, что по предложению генпрокурора будут внесены изменения в законодательство в связи с органами прокуратуры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)