В законодательстве будут изменения в связи с органами прокуратуры - Фуад Алескеров

Политика 11 февраля 2021 10:53 (UTC+04:00)
В законодательстве будут изменения в связи с органами прокуратуры - Фуад Алескеров

БАКУ /Trend/ - С целью улучшения деятельности органов прокуратуры были проведены широкие реформы и назначены новые кадры.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, завотделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров, сообщает в четверг Trend.

Алескеров отметил, что благодаря осуществленным реформам должностные оклады сотрудников прокуратуры были повышены вдвое: "Большое внимание главой государства уделяется усилению материально-технической базы прокуратуры. Примером тому недавно сданное в эксплуатацию новое административное здание, отвечающее самым современным стандартам".

Он добавил, что по предложению генпрокурора будут внесены изменения в законодательство в связи с органами прокуратуры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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