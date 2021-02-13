Мевлют Чавушоглу почтил память видного азербайджанского поэта

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с 12-й годовщиной кончины азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает в субботу Trend.

"С уважением и почтением чту память азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде в 12-ю годовщину его кончины. Его поэзия продолжает откликаться в наших сердцах», - говорится в публикации

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)