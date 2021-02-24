Решительная поддержка справедливого дела Азербайджана - Международный центр Гянджеви не промолчал о преступлениях Армении

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 2021 год объявлен "Годом Низами". Деятельность Международного центра Низами Гянджеви в этот год следует отметить отдельно. В частности, в прошлом году, во время и после Отечественной войны Азербайджана, Международный центр Низами Гянджеви решительно поддержал территориальную целостность и справедливое дело Азербайджана. Наряду с этим, Центр был одной из основных международных организаций, которая не умалчивала об армянском терроре и военных преступлениях этой страны.

Международный центр Низами Гянджеви стал одной из первых организаций, осудивших в дни Отечественной войны нанесенные вооруженными силами Армении серии ракетных ударов по городу Гянджа, гибель мирных жителей и разрушение инфраструктуры.

Сразу после того теракта члены Международного центра Низами Гянджеви направили Президенту Ильхаму Алиеву письмо, в котором выразили свою поддержку. В их письме говорилось:

"Уважаемый господин Президент,

В настоящее время мы с большой обеспокоенностью следим за ситуацией в Азербайджане. Известие о гибели гражданских лиц в историческом городе Гянджа, имеющем важное значение, вызывает серьезную озабоченность.

Мы в Украине хорошо понимаем, что такое оккупация территории Вашей страны внешней силой, грубо нарушившей международное право, и разочарование в связи с отсутствием необходимой реакции на это со стороны международных организаций.

Господин Президент, мы, члены Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви, рядом с Вами. Мы тесно сотрудничаем с нашими сопредседателями и генеральным секретарем для координации необходимых мер с целью проведения пропагандистской работы в связи с этой проблемой".

Как во время войны, так и после нее Президенту Азербайджана от сопредседателей и членов Центра были отправлены десятки подобных писем.

А нынешний прием Президентом Ильхамом Алиевым сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина вновь показал, что связи с Центром основаны на взаимодоверии. Глава государства также выразил признательность сопредседателю Центра Исмаилу Серагельдину за постоянную поддержку Азербайджана.

"Хотел бы выразить вам, госпоже сопредседателю Вайре Вике-Фрейберге и другим членам Правления Центра признательность за теплые письма, адресованные мне в связи с успешно проведенной Азербайджаном освободительной войной. Письма поддержки, направленные вами во время войны и после нее, ваша поддержка территориальной целостности Азербайджана высоко ценятся в нашей стране. Я весьма признателен за столь открытый, искренний, справедливый подход к вопросу освобождения наших земель", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что мир, которого годами ждал наш регион, установился, и он должен быть долгосрочным: "Уверен, что в деятельности Центра вы также будете уделять внимание этим возможностям, возможностям послевоенного развития, постконфликтной ситуации. Надеюсь, что на очередном мероприятии Центра после пандемии у его членов также будет возможность посетить ряд освобождённых от оккупации территорий и, может быть, организовать там определенное мероприятие. Но это, конечно, часть нашего дальнейшего сотрудничества и обсуждений".

Заслуживают внимания и слова сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина: "Я обсуждал с моими коллегами в Правлении вопрос проведения без необходимости посещения в видеоформате специального мероприятия, связанного с Вашим грандиозным заявлением об охране всех исторических памятников, независимо от того, к какой религии они относятся. Считаю, что это - очень важный вопрос, и, пригласив такие организации, как ЮНЕСКО, Всемирный фонд памятников, организации, занимающиеся охраной культурного наследия, мы можем заострить внимание на этом вопросе и привлечь их к обсуждениям, связанным с Вашим заявлением. Потому что это может стать для людей примером не только величия победителя, но и, как Вы сказали, желанием открыть новую страницу с целью поощрения мира в регионе. Один из путей решения данного вопроса может быть связан с вопросами культурного наследия. Это вопросы, которые могут быть использованы некоторыми людьми для пробуждения интереса у всех сторон. Таким образом, выступив с таким важным заявлением, Вы предотвратили это, и считаю, что мы можем провести мероприятие, связанное с этим. В первую очередь, я действительно хочу поздравить Вас с этим историческим достижением".

Таким образом, своей справедливой и эффективной деятельностью Международный центр Низами Гянджеви внесет достойный вклад как в "Год Низами", так и в сотрудничество с Азербайджаном.

(Автор: Алпер Зия. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)