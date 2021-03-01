Завтра состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет очередное заседание 2 марта, сообщает в понедельник Trend.
Напомним, что Комиссия уже провела четыре заседания, рассмотрев свыше 450 обращений. Были рассмотрены обращения лиц, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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