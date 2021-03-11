Компании США заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял чрезвычайного и полномочного посла США в Баку Эрла Литценбергера.

Как сообщили в четверг Trend в ведомстве, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и США в энергетической сфере. Была подчеркнута важность обмена опытом между двумя странами в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в процессе энергетического перехода, обсуждены возможности сотрудничества с американскими компаниями в этой сфере.

Министр предоставил подробную информацию о проектах, реализуемых в Азербайджане в сфере энергетики, в частности, по расширению использования возобновляемых источников энергии, и о законопроектах, призванных регулировать соответствующую сферу, о планах по обеспечению "зеленой энергией" освобожденных от оккупации территорий.

Посол, в свою очередь, отметил, что США поддерживают проект "Южного газового коридора" и компании его страны заинтересованы в участии в реконструкции и восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)