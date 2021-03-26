Лавров встретится с главами МИД Азербайджана и Армении
БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ с главами МИД Азербайджана и Армении. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В числе других возможных встреч на полях СМИД СНГ планируются общение министра иностранных дел России с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", - сказала она.
Лента новостей
Вице-премьеры РК и РФ рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в области промышленной кооперации
ВОЗ не должна закрывать глаза на нарушение принципа справедливости при распределении вакцин - специалист
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО)
Российско-турецкий Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе позволил создать условия для выхода на взаимоприемлемые решения - МИД