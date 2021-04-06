Делегация ОИС прибыла из Агдама в Гянджу (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - Постоянные представители стран-участниц Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана находятся с визитом в Гяндже.
Как сообщает во вторник спецкор Карабахского бюро Trend, представители Контактной группы проведут встречи в различных государственных структурах. Они также ознакомятся с последствиями военных преступлений Армении в Гяндже во время второй Карабахской войны.
Отметим, что ранее члены делегации побывали в освобожденном от оккупации Агдамском районе, совершили намаз в Джума-мечети Агдама.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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