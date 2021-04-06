Увиденное нами в Карабахе и Гяндже было действительно душераздирающим – представитель ОИС

АГДАМ /Trend/ - Увиденная нами картина действительно была душераздирающей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель посла Гамбии в Организации исламского сотрудничества (ОИС) Абубекир Джах в рамках визита постоянных представителей стран-участниц Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана в Гянджу и освобожденные территории Азербайджана.

«Мы стали свидетелями больших разрушений, и я молюсь, чтобы такая трагедия больше не повторилась. Это масштабная армянская агрессия против азербайджанского народа, и как международное сообщество, мы осуждаем это», – сказал представитель Гамбии.

Абубекир Джах отметил, что ракетный обстрел армянской стороной мирных граждан является масштабным террором.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)