Азербайджан - важная для ООН страна - Волкан Бозкыр
БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важной для ООН страной.
Об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Азербайджане председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, на встречах, которые пройдут в эти дни, будет уделено внимание темам водоснабжения, электроэнергетики и экологии.
"Азербайджан - важная для ООН страна. Президент Ильхам Алиев предпринял в ООН важные шаги по борьбе с COVİD-19", - подчеркнул Бозкыр.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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