Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вел не просто войну XXI века, но и войну новой морали

БАКУ /Trend/ - Что касается нашего поведения во время войны, то с самого начала было ясно, что Азербайджан ведет не только войну XXI века, но и войну новой морали, если можно так выразиться.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

Глава государства отметил, что по его приказу азербайджанская армия вела себя достойно, делала все возможное, чтобы не причинить вред гражданскому населению.

По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что с армянской стороны среди мирного населения было менее 40 жертв.

«Мы освобождали территории. Некоторые из этих территорий были незаконно заселены. Поэтому наши атаки, наши технические возможности были направлены только на военные объекты. И большая часть из тех менее 40 жертв с армянской стороны участвовала в боевых действиях. Были мирные жители, которых вербовали в воинские части, и они участвовали в боевых действиях. Осталось несколько пожилых людей, например, в Гадруте. Когда наши солдаты подошли, то они увидели, что эти люди испугались. Пожилые люди очень хорошо говорили по азербайджански, потому что жили вместе с азербайджанцами. Их доставили в больницу. Их лечили в наших больницах. И когда мы решили при содействии Красного Креста вернуть их обратно, армяне отказались их принять. Один из пожилых людей был в плохом состоянии, они отказались его принять и сказали: «Мы не принимаем. Мы не хотим о нем заботиться». Поэтому мы вместе с Красным Крестом поместили его в больницу в Азербайджане», - сказал глава государства.